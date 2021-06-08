Эксперты объяснили, почему самая высокая безработица наблюдается среди 30-летних Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей. В лидерах списка оказалась Ингушетия, Чечня, Дагестан. Меньше всего проблем с трудоустройством в ЯНАО.

Это связано с тем, что в регионах развита так называемая «структурная безработица». В регионе мало качественных рабочих мест и высока нелегальная занятость.

Есть еще одна причина: женщины на Кавказе чаще находятся в декрете, но они все равно учитываются в статистике.

- Если говорить о том, где самая низкая безработица, то это самые развитые регионы России, в которых, во-первых, хорошая ситуация с рынком труда, во-вторых, выплаты по безработице там недостаточно высоки, чтобы стимулировать людей регистрироваться в этом статусе, - комментирует "Известиям" экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Оказалось, что острее всего проблемы с занятостью стоят в возрастной группе от 30 до 34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. А замыкает тройку возраст о 15 до 19 лет.

- Нет ничего удивительного, что именно 30-ти летние чаще других оказываются в поиске. Это уже немолодые люди, которые работали где-то и понимают, что им нужно сейчас. Но возможно, что в настоящее время они не просто ищут, где лучше, а остались без работы из-за последствий пандемии, - отмечает доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв.

В целом же эксперты сходятся во мнении, что в России имеются свободные трудовые резервы.