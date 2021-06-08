В России 8 июня 2021 года выявили 9 977 новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявили 9 977 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 8 июня 2021 года общее число заболевших составляет 5 145 843 человека, сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Новые случаи заболевания были зафиксированы в 84 регионах России. При этом 1 497 зараженных не имели симптомов заболевания COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Москве, где заболели 3 817 человек. Второе место у Санкт-Петербурга – там зафиксировали 846 случаев, на третьем месте Московская область: за сутки в регионе заболели 776 человек.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрированы 379 летальных исходов. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 124 496 человек, а полностью вылечились – 4 752 085.

Напомним, накануне в России было выявлено 9 249 новых случаев коронавируса.