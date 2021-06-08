Михаил Мурашко: необходимо усилить работу по снижению числа абортов в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал усилить работу по снижению числа абортов в РФ.

- Необходимо усилить работу по снижению числа абортов, и привлекать к этой работе необходимо и психологические, и социальные службы, волонтеров, но особая ответственность, конечно же, лежит на нас с вами - акушерах-гинекологах, — сказал министр на XXXIV Международном конгрессе с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Также он призвал участников конгресса обсудить сроки и целесообразность вакцинации от коронавирусной инфекции беременных женщин.

В ноябре 2020 года общественники предложили исключить аборты из полиса ОМС. Представители общественного движения «Мужской путь» уверены, что запрет на оплату данной процедуры из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) положительно скажется на демографии.