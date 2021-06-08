Адвокат перечислила варианты, как можно поделить ипотечную квартиру при разводе Фото: Shutterstock

Приобрести сегодня жилье без ипотечного кредита крайне проблематично. А как быть, если долг за недвижимость еще не погашен, а семейная жизнь трещит по швам.

При разводе такое имущество и долги будут поделены в равных долях, рассказывает адвокат, зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Причем не важно на кого из супругов оформлена недвижимость, и кто является основным заемщиком в банке. Решать финансовый вопрос придется совместно.

Исключение составляют только ситуации, если имеется брачный договор, в котором прописаны иные условия.

Еще один вариант – супруги могут составить договор о разделе имущества. На такой раздел квартиры не требуется согласия банка, потому что должник по кредитному договору не меняется, а обременение квартиры в виде ипотеки остается даже при смене собственника.

Если договориться миром не удается, то вопрос решается через суд. Причем в суде могут учесть интересы детей и увеличить долю тому супругу, с которым остаются дети, - отмечает Шакина в беседе с NEWS.ru.

Но иногда может сложиться крайне неприятная ситуация. После развода каждый из супругов будет иметь долю в недвижимости, но платить долг придется одному из них – тому на которого оформлен кредит.

- В таком случае суд обяжет второго супруга, который не участвует в погашении задолженности, возместить долг согласно причитающейся доле в недвижимости. Если же человек отказывается выплачивать средства, то можно рассмотреть вариант с отказом от причитающейся ему доли. Но это делается только с согласия банка, обычно условия в части заключения и расторжения брака прописываются в кредитном договоре, - отметила юрист.