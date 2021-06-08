Александр Лукашенко поручил начать производство собственного стрелкового оружия на случай конфликта Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал запустить производство стрелкового оружия в республике из-за угрозы вооруженного конфликта.

- Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться, — сказал Лукашенко, слушая доклад об итогах работы военно-промышленного комплекса.

По мнению белорусского лидера, в случае какого-то конфликта республика не должна надеяться на "заморского дядю", который привезет оружие. Белоруссия должна иметь свое оружие, отметил Лукашенко.

Напомним, в середине апреля Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашенко, подготовили в Гомельской области. Он заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США.