Студенты назвали сферы, где хотят трудиться после учебы
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Студенты российских университетов рассказали, где хотели бы работать после окончания учебы. Большинству (72%) нравится выбранная специальность. Начинать трудовую деятельность в этой сфере хотели бы 65% респондентов.
Многие уверены, что имеют перспективы карьерного роста. Их видят 73% опрошенных. Студенты погадают, что получат за время учебы необходимые навыки и умения, которые позволят продвигаться по карьерной лестнице.
- А вот 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций, - комментирует «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
На что ориентируются студенты при выборе профессии:
Уровень зарплаты - 83%,
Возможности для роста и развития -73%,
Надежность и стабильность работы - 55%.
Стоит отметить, что годом ранее аналогичный опрос показал, что больше всего студентов интересовали перспективы карьерного роста.
Большинство опрошенных намерены начинать карьеру в России (72%) и желательно, работать на удаленке. Только треть студентов хотят трудиться в офисе.
В каких сферах хотят работать студенты:
Предпринимательство – 27%,
Госсектор - 22%,
Образовательных / научно-исследовательские организации - 16%,
Фриланс – 12%.
Опрос был проведен АНО «Россия страна возможностей» и ГК «ЭФКО» с 27 апреля по 27 мая, в нем принял участие 1761 респондент.
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