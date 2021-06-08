Студенты назвали сферы, где хотят трудиться после учебы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Студенты российских университетов рассказали, где хотели бы работать после окончания учебы. Большинству (72%) нравится выбранная специальность. Начинать трудовую деятельность в этой сфере хотели бы 65% респондентов.

Многие уверены, что имеют перспективы карьерного роста. Их видят 73% опрошенных. Студенты погадают, что получат за время учебы необходимые навыки и умения, которые позволят продвигаться по карьерной лестнице.

- А вот 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций, - комментирует «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На что ориентируются студенты при выборе профессии:

Уровень зарплаты - 83%,

Возможности для роста и развития -73%,

Надежность и стабильность работы - 55%.

Стоит отметить, что годом ранее аналогичный опрос показал, что больше всего студентов интересовали перспективы карьерного роста.

Большинство опрошенных намерены начинать карьеру в России (72%) и желательно, работать на удаленке. Только треть студентов хотят трудиться в офисе.

В каких сферах хотят работать студенты:

Предпринимательство – 27%,

Госсектор - 22%,

Образовательных / научно-исследовательские организации - 16%,

Фриланс – 12%.

Опрос был проведен АНО «Россия страна возможностей» и ГК «ЭФКО» с 27 апреля по 27 мая, в нем принял участие 1761 респондент.

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