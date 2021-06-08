МиГ-29 польских ВВС во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель

Польский МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял истребитель, летевший с ним в паре Фото: Александр КОЦ

Польский МиГ-29 во время учений на полигоне в Надаржице по ошибке обстрелял такой же истребитель, летевший с ним в паре.

Пилот при обстреле применил пушки калибром 30 миллиметров, пробив обшивку самолета сослуживца и нарушив конструкцию истребителя, передает польское издание Onet. Как полагают военные эксперты, причиной инцидента могла стать плохая подготовка летчика: по их словам, система военного обучения в Польше в кризисе, и экипажи часто не соблюдают правила безопасности при полетах.

Летчик обстрелянной машины не пострадал. Пилоты отмечают, что ему сильно повезло: если бы снаряд из пушки такого калибра угодил в обтекатель кабины, то он мог бы лишиться головы.

Истребитель планируют восстановить на военных авиазаводах в Польше, однако есть сомнения, что после таких повреждений на нем можно будет безопасно летать. Сейчас инцидент расследуется Комиссия по авиационным происшествиям.

В марте этого года американские СМИ сообщили, что истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США по ошибке подбил сам себя во время учений на полигоне в штате Аризона.