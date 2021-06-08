Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня 2021 года

В Роструде сообщили, что россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за Дня России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Роструде сообщили, что россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России.

- При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Министерство труда России опубликовало проект календаря праздников в 2022 году. Согласно проекту календаря, в новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Майские праздничные дни в следующем году будут распределены так — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня, а также с 4 по 6 ноября.