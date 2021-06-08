Яндекс.Драйв запустил приложение для профилактики нарушений ПДД

Яндекс.Драйв запустил приложение для профилактики нарушений правил дорожного движения. Фото: Яндекс

Яндекс.Драйв запустил приложение "Профиль вождения", предназначенное для профилактики нарушений правил дорожного движения.

Приложение представляет из себя визуальную шкалу, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше. Алгоритм анализирует последние 200 километров поездок и несколько ключевых факторов: резкость вождения и превышения скорости. Все случаи нарушений будут отмечены в истории поездок.

Яндекс.Драйв изучил стиль вождения в более чем 100 млн поездок, в том числе все факторы, которые создавали аварийные ситуации и влияли на безопасность: к примеру, резкие перестроения или торможения. На основе этих данных сервис обучил новую модель, и теперь она лучше определяет степень вероятности попадания в аварию.

Приложение "Профиль вождения"

Для аккуратных водителей Драйв разработает программу лояльности. Недобросовестных автолюбителей будут предупреждать о нарушениях через приложение. Для тех, кто игнорирует уведомления, стоимость аренды машин Драйв может вырасти из-за повышенного риска аварии.