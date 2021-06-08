Корпус РКК «Энергия» был поврежден во время строительных работ, космические корабли не пострадали

Один из корпусов РКК «Энергия» был поврежден во время строительных работ\ Фото: пресс-служба РКК "Энергия"

Один из корпусов ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева был поврежден во время строительных работ.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе корпорации, на месте работ просела почва, в результате чего фундамент корпуса предприятия деформировался. Космические корабли, находящиеся в поврежденном корпусе, не пострадали.

Сейчас специальная комиссия выясняет причины инцидента. Продолжение штатной работы корпуса потребует либо перемещения космических кораблей на другие площади РКК «Энергия», либо укрепления поврежденной конструкции, уточнили в пресс-службе.

РКК «Энергия» осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли начиная с 1946 года. При участии корпорации реализованы такие проекты, как орбитальные станции «Салют» (1971), «Салют-4» (1974-1977), «Салют-6» (1977-1982), «Салют-7» (1982-1991), многомодульная станция «Мир» (1986-2001), ставшая первым международным исследовательским космическим центром.

Также «Энергия» была задействована в проектах пилотируемых космических кораблей «Союз» (1966-1981), «Союз Т» (1979-1986), «Союз ТМ» (1986-2002), «Союз ТМА» (2002-2012), «Союз ТМА-М» (2010-2016), «Союз МC» (с 2016); грузовых космических кораблей «Прогресс» (1978-1990), «Прогресс М» (1989-2009), «Прогресс М1» (2000-2004), «Прогресс М-М» (2008-2015), «Прогресс МС» (с 2015).