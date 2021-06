Масштабный сбой сайтов СМИ и соцсетей зафиксировали по всему миру

Масштабный сбой сайтов ряда СМИ и соцсетей зафиксировали по всему миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбой в работе сайтов Twitter, CNN, New York Times, Amazon, Reddit, The Guardian, Vice, Wired, BBC, The Verge, Le Monde, GitHub и Spotify зафиксировали по всему миру. Об этом сообщил сервис Downdetector.

При загрузке сайтов СМИ у пользователей появлялась ошибка 503, которая выдаётся при перегрузке.

Согласно данным сервиса, больше всего сообщений о проблемах поступило от пользователей стримингового сервиса Twitch. На сбои пожаловались почти две тысячи человек. 75% из них испытывали проблемы со входом на сайт, 21% пожаловался на проблемы со входом в систему. У остальных возникли проблемы с загрузкой видеороликов.

О проблемах с доступах к Reddit сообщили более 400 человек, у большинства из которых не загружался сайт.

Согласно последним данным, сбой в работе ряда сайтов связан с аварией у CDN-провайдера Fastly.

В конце марта многие россияне столкнулись со сбоями в работе Яндекс. Большинство проблем связаны с почтой и входом на сайт. Около 58 процентов пользователей Яндекс заявляли о проблемах в работе почты, примерно 40 процентов говорили о сбоях в работе сайта. О проблемах сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов России.