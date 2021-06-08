Золотов открыл в Рязани новый Центр лицензионно-разрешительной работы

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов открыл новое здание Управления Росгвардии по Рязанской области, расположенное в центре города, и Центр лицензионно-разрешительной работы. Также директор Росгвардии вместе с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и главным федеральным инспектором региона Михаилом Максимовым осмотрели помещения регионального управления и центра.

- В новом центре созданы комфортные условия для посетителей, - сообщили в Росгвардии. - Он оборудован современными терминалами электронной очереди, окнами приема граждан и специальными помещениями для хранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учета оружия, - сообщили в ведомстве.

Директору Росгвардии продемонстрировали оборудование для проверки оружия и проведения дактилоскопии, а также помещение по утилизации изъятого или сданного в добровольном порядке оружия. В частности, в этом помещении установлены посты резки, рубки и гибки металла, после чего металлолом сдается на переплавку.

Глава Росгвардии подчеркнул, что введение в эксплуатацию нового центра лицензионно-разрешительной работы позволит на качественно новом уровне предоставлять более 20 видов государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии за обеспечение безопасности вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что благодаря решению руководства Росгвардии в этом году завершен комплекс ремонтно-реставрационных работ уникального исторического здания, где теперь появились настоящие хозяева.

После этого он вместе с Виктором Золотовым посетил Алею Героев, где возложил цветы к памятнику сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.

СПРАВКА "КП"

Ежегодно сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии оказывают более 15 тысяч государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Только с начала 2021 года за различные нарушения изъято свыше 500 единиц оружия и более 3 тысяч патронов к нему. С момента образования Росгвардии обеспен капитальный ремонт порядка полутора тысяч объектов различного назначения, введены в строй 36 новых имущественных комплексов. В текущем году в программу капитального строительства включено почти 40 новых объектов, будет начато проектирование и строительство трех зданий территориальных органов.