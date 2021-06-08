Госдума приняла во втором чтении закон об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде

Государственная дума приняла во втором чтении закон об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 июня Государственная дума во втором чтении приняла законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде.

Изменения вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Сейчас ее редакция предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет. Проект закона предлагает ввести штраф от 300 до 500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, а также ограничить или лишать свободы на срок до трех лет.

- Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тыс. рублей и уголовную ответственность до трех лет, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Государственной думе призвали ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений. Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в России был утвержден в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до миллиона рублей.