В Госдуме полагают, что первые поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться в этом году Фото: REUTERS

Первые поставки газа по завершенной ветке трубопровода «Северный поток – 2» могут начаться уже в этом году, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По мнению депутата, иски немецких экологов в отношении проекта газопровода не смогут помешать завершению строительства «Северного потока – 2», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир сообщил об успешном завершении укладки первой нитки «Северного потока – 2». Также он сказал, что вторая нитка газопровода будет полностью достроена в течение 1,5-2 месяцев.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока – 2» свершившимся фактом. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» станет «оружием» в руках российских властей.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал не политизировать «Северный поток — 2». Он отметил, что проект никогда не служил «политическим оружием между Востоком и Западом».

Напомним, что ранее Вашингтон не стал усиливать санкционную политику относительно российского проекта «Северный поток – 2», который, по словам специалистов, завершен на 93%. На сегодняшний день до германского берега осталось 100 километров.