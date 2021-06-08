Депутат Бессараб прокомментировала предложение снизить максимальную ставку по микрозаймам

В Госдуме оценили идею снижения процентной ставки по микрозаймам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу по снижению максимального размера процентной ставки по микрозаймам. Политик отметила, что работа в этом направлении ведется на постоянной основе.

«То, что микрофинансовые организации вносят определённый сумбур между взаимоотношениями граждан и финансово-кредитными институтами, это безусловно. И в течение последних лет Госдумой неоднократно принимались законы, ужесточающие правила игры. В том числе и по снижению процентной ставки, и по запрету залога единственного недвижимого имущества в случае получения микрофинансового кредита в соответствующей организации», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что вопрос снижения процентной ставки еще будет обсуждаться финансовыми экспертами.

«Но, я думаю, эти вопросы ещё предстоит обсудить на уровне экспертов финансовой отрасли», — отметила политик.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза снизить размер максимально возможного процента по микрозайму (с 1% до 0,5% в день), пишет Москва 24.