Сочи стал самым посещаемым городом у россиян весной

Сочи стал самым вытребованным направлением у россиян Фото: Юлия БАРАНОВА

Самым популярным туристическим направлением у россиян минувшей весной. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Аналитики установили, что чаще всего россияне бронировали поездки в Сочи из Москвы. При этом в сравнении с весной 2019 года востребованность этого авианаправления выросла на 30%.

На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Санкт-Петербург. Доля таких поездок за последние два года выросла на целых 90%, пишет Газета.Ru.

Также популярными у путешественников оказались направления Сочи – Москва, Москва - Симферополь и Санкт-Петербург – Москва. Также на 70% за два года вырос спрос на поездки из столицы в Калининград.

Напомним, ранее исследование показало, что почти половина российских отпускников планирует отдохнуть летом на Черном море. 43,6% путешественников заявили, что собираются провести отпуск на отечественных курортах, передает телеканал «360».