Сумма исков к России в международных арбитражных судах достигла 99 млрд долларов

Сумма исков к РФ в международных арбитражных судах выросла в три раза за несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх сообщил, что за последние несколько лет сумма исков к РФ в международных арбитражных судах выросла в три раза.

- В настоящее время идет 37 процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов. Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее – 35 млрд, поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению, это связано, кстати, и с проблемой, связанной с воссоединением Крыма с РФ, — цитирует Минха РИА Новости.

Он добавил, что с процессом возврата Крыма связано довольно большое количество исков, в том числе и материального характера.

В 2019 году Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по делу "Грузия против России". Так, Москву обязали выплатить Тбилиси десять миллионов евро. Речь идет о компенсации так называемого морального ущерба, якобы нанесенного группе людей - незаконным мигрантам и лицам, грубо нарушившим российское миграционное законодательство, - в связи с их высылкой из РФ в 2006 году.