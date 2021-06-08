Аналитики: Цены на аренду жилья в России стали снижаться Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты рынка недвижимости спрогнозировали снижение цен на аренду жилья. Тарифы уже начали падать, по данным ЦИАН, в среднем за однушку в крупном городе придется заплатить 15,7 тысяч рублей. За двушку нужно заплатить 23,1 тысячу рублей.

Рост цен на жилье начал замедляться по всей стране, но по сравнению с прошлым годом пока еще платить за съемное жилье придется дороже.

- Традиционно июнь и июль – самые удачные месяцы для тех, кто планирует снять квартиру на длительный период и подешевле. Причина в том, что спрос снижается, а объем предложения увеличивается. В среднем разница между летними и осенними месяцами 5%, - рассказал эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Эксперты прогнозируют, что скоро ценник вернется к доковидным временам.

- Сейчас рынок стагнирует по нескольким причинам. Во-первых, многие стали работать на удаленке, а для этого не надо переезжать к месту работы и снимать жилье. В итоге предложение превышает спрос. Во -вторых, доступная ипотека позволила многим приобрести свои квадратные метры вместо съемного жилья, - отметил в беседе с Life.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Эти два фактора обеспечат дальнейшее ограничение роста цен на съемное жилье.