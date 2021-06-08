Еврокомиссия призвала ввести ковид-паспорта в странах ЕС до 1 июля Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны ввести сертификаты вакцинации от коронавируса до утверждения общеевропейского документа, которое состоится 1 июля, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента.

Он отметил, что такая мера позволит странам заранее подготовиться к упрощенному перемещению по Европе. По словам Рейндерса, Еврокомиссия уже запустил сайт, на котором можно проверить подлинность сертификатов. Кроме того, комиссар напомнил, что в семи странах ЕС уже выдают ковид-паспорта.

Право на свободное перемещение по Европы также должны иметь и те, кто не смог вакцинироваться, но имеет сертификат об отрицательном ПЦР-тесте или антигенном тесте, подчеркнул Рейндерс. Еврокомиссия уже приняла решение о выделении 100 миллионов евро из фонов ЕС на закупку тестов, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, в ЕС с 1 июля будут действовать три вида ковид-паспортов: о прохождении вакцинации, тестирования на COVID-19 и выздоровлении.

Напомним, ранее государства ЕС достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ.