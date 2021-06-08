Аналитики не советуют покупать жилье в 2021 году для сдачи в аренду Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики объяснили, выгодно ли покупать жилье в 2021 году для сдачи в аренду. По данным ЦИАН, стоимость съемной недвижимости постепенно падает. Эксперты полагают, что приобретать недвижимость для сдачи в аренду сейчас невыгодно.

- С учетом инфляции и амортизации недвижимости, жилье не будет приносить дохода, - полагает эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Он советует обратить внимание на коммерческую недвижимость, этот вариант принесет больше дохода.

Если же хочется прибрести именно жилую недвижимость, то целесообразно смотреть апартаменты или «убитые» квартиры.

- Апартаменты будут сдаваться как обычные квартиры, но стоят на 10-15% дешевле. А вторые можно купить с приличной скидкой до 20%. Вложив деньги в ремонт, отбить вложения в квартиру получится на 3–5 лет раньше, чем при простой покупке готового под сдачу жилья, — подсчитывает Алексей Кричевский.

Выбирая квартиры на вторичке стоит отдавать предпочтение ухоженному жилью в современных домах. Это обойдется дешевле, чем покупка квартиры в новостройке.

- Сегодня доход от предоставления жилья в аренду сопоставим с заработком от банковских депозитов, что ниже темпов роста цен на рынке купли-продажи жилой недвижимости. В ближайшей перспективе на рынке появятся новые объекты, что сильнее снизит цену на аренду, - отметил в беседе с Life.ru руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито.Недвижимости" Дмитрий Алексеев.