Минтранс и МВД согласны приравнять к пешеходам людей на роликах и самокатах без двигателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта и министерство внутренних дел России согласны приравнять к пешеходам людей, которые передвигаются на роликах и самокатах без двигателей, при планирующемся обновлении ПДД. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил замглавы департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко на площадке Народного фронта.

- Есть полемика о том, что ролики и самокаты без двигателей следует относить к пешеходам. В настоящее время мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат - это пешеход. Мы эту норму оставляем и регулируем только транспортные средства, которые оснащены двигателями.

Как писал сайт kp.ru, накануне в МВД России объяснили, что сотрудники ГИБДД при необходимости могут использовать автомобили граждан, но не для преследования преступников.