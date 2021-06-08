В Бундестаге прокомментировали слова Путина о нежелании «кормить» Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что с пониманием относится к нежеланию России субсидировать транзит газа через Украину.

Как напомнил Эрнст в беседе с ТАСС, газопровод через Украину не перекрывается и продолжает функционировать согласно договору между «Газпромом» и «Нафтогазом», за что взимаются пошлины. По мнению депутата Бундестага, Евросоюзу следует помогать Киеву прямыми выплатами, а не косвенными платежами за транспортировку газа, оплата которой в итоге переносится на европейских потребителей.

Как писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин во время Петербургского международного эконмического форума заявил, что у России нет обязанности всех кормить. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину.

Путин отметил, что Россия прокачивала бы через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.