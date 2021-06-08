Минздрав России: «Спутник Лайт» направлен в первую очередь на вакцинацию молодежи Фото: Олег УКЛАДОВ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» направлена в первую очередь на вакцинацию молодежи, в частности студентов. Об этом во вторник, 8 июня, заявил замглавы министерства здравоохранения России Олег Гриднев, выступая на пленарном заседании в Государственной думе.

- Этот препарат направлен на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Исследования доказывают, что однократное применение этой вакцины дает хорошую выработку иммунитета у молодежи, а также хороший уровень антител против коронавируса, - сообщил он.

Напомним, препарат «Спутник Лайт», разработанный российским центром имени Гамалеи, является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4 процента.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в России преимущественно для лиц до 60 лет.