35% российских выпускников не планируют работать по специальности

Треть российских студентов не планируют работать по специальности Фото: Алексей БУЛАТОВ

При поиске подработки российские студенты стали чаще ориентироваться на уровень дохода, а не на перспективы дальнейшего карьерного роста. Так, порядка 35% выпускников вузов не планируют устраиваться на работу по своей специальности, среди тех, кто еще продолжает обучение этот показатель чуть ниже – 30%.

При этом большинство учащихся с уверенностью смотрят в будущее.

«Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов — они говорят о том, что у них имеются нужные для этого навыки и знания. 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций», — цитирует генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова Газета.Ru.

Примечательно, что 27% опрошенных студентом признались, что мечтают открыть свой бизнес, тогда как годом ранее этот показатель составлял только 21%. Как отметила заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина, недоверие к работодателям у молодежи начало расти из-за коронакризиса. Видя многочисленные сокращения и увольнения, новое поколение хочет обезопасить себя, и взять свою трудовую деятельность под контроль.