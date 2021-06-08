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Здоровье8 июня 2021 15:38

Минздрав России допустил необходимость ревакцинации другим препаратом после «Спутника V»

Промышленное производство «Спутника V» сегодня гораздо больше, чем других вакцин
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав России допустил необходимость ревакцинации другим препаратом после «Спутника V»

Минздрав России допустил необходимость ревакцинации другим препаратом после «Спутника V»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», возможно, через определенное время понадобится ревакцинация другим препаратом. В настоящее время ведутся исследования в данной области. Об этом во вторник, 8 июня, заявил замглавы министерства здравоохранения России Олег Гриднев в ходе пленарного заседания в Государственной думе.

- У нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, свой объем и в последующем, как прогнозируют наши ученые, в следующем году, возможно, ревакцинация после прививки «Спутником V» потребуется другой вакциной, а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной». В данном направлении исследования еще идут, - отметил заместитель министра.

Олег Гриднев добавил, что промышленное производство «Спутника V» в настоящее время гораздо больше, чем других вакцин, поэтому ее распространение и поставки на территории России тоже больше.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня депутаты нижней палаты в первом чтении приняли правительственный законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. Российское министерство здравоохранения пропишет добровольность вакцинации от коронавируса в этом законопроекте.