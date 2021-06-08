Глава Амурской области Василий Орлов поручил ускорить вакцинацию среди студентов

Более 108 тысяч человек в Амурской области уже сделали прививку от COVID-19. По темпам вакцинации лидирует Селемджинский район: здесь привито 68,8% населения. Активно прививаются и люди пожилого возраста. Среди амурчан старше 60 лет уже вакцинировались 24,6%, что выше общероссийского показателя. А вот процент студентов, сделавших прививку, пока не велик. На заседании регионального правительства губернатор Василий Орлов поручил повысить темпы вакцинации среди учащихся амурских вузов и колледжей.

- Специалисты отмечают: если первые штаммы ковида чаще поражали людей в зрелом и старшем возрасте, то новым разновидностям вируса в большой степени подвержена молодежь, - напомнил глава Амурской области. - Нужно активнее вести информационную работу со студентами, чтобы снизить число немотивированных отказов от вакцинации с их стороны.

На сегодняшний день в Амурском государственном медицинском университете прививку от коронавируса сделали лишь 4% студентов, в Дальневосточном государственном аграрном университете - 2 %, в Благовещенском финансово-экономическом колледже - менее 1%. Чуть лучше ситуация в Амурской государственной медицинской академии и в Благовещенском государственном педагогическом университете, где уровень вакцинированных среди студентов и преподавателей значительно выше, чем в других учебных заведениях. Так, в медакадемии привито около 30% студентов, 40% ординаторов и 43% сотрудников, в педуниверситете – 18% студентов и 20% сотрудников. Губернатор Приамурья предложил на следующее заседание оперштаба пригласить руководителей «отстающих» организаций.

По словам главы минздрава Амурской области Светланы Леонтьевой, Приамурье уже получило 119 656 доз вакцины. В ближайшие две недели в регион поступит еще 16100 доз препарата. Несколько учреждений здравоохранения использовали практически весь запас вакцины и ждут новой партии. Активизировалась вакцинация населения и в медицинских организациях, подведомственных «РЖД-Медицина».