Госдума в I чтении приняла закон о соблюдении тишины по ночам Фото: Евгений КУЦ

Российская Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 8 июня, в первом чтении приняла законопроект о соблюдении тишины в ночное время.

Документ дополнят российский Жилищный кодекс новой статьей, в соответствии с которой собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны соблюдать тишину в ночное время, а также обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований, установленных законодательством. При этом временной интервал, в течение которого не допускается шум в квартирах, будет устанавливаться законами регионов страны.

Под нарушением тишины авторы законопроекта понимают действия, из-за которых звуки и вибрации в жилых и нежилых помещениях слышны или ощущаются за пределами таких помещений. Предлагается не считать нарушением тишины звуки «обычной жизнедеятельности человека», в том числе плач детей, шум воды, шаги, спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Жильцов также обяжут уведомлять соседей о проведении ремонта, в том числе размещать соответствующие предупреждения на доске объявлений в подъезде.