Польша хочет провести встречу Дуды с Байденом до саммита с Путиным Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Польша надеется провести встречу президента республики Анджея Дуды с американским лидером Джо Байденом до его саммита с российским президентом Владимиром Путиным.

Вашингтон не предупредил Варшаву о том, что не намерен больше препятствовать строительству «Северного потока – 2», и это вызвало опасения у польских властей, пишет издание Rzeczpospolitа. Как полагает Варшава, Байден и впредь будет вести такую же политику в отношении стран Восточной Европы, в том числе Украины, говорится в сообщении.

Как считают в Польше, лучшим вариантом отдельной встречи Дуды и Байдена мог бы стать саммит НАТО 14 июня в Брюсселе, то есть за два дня до встречи президента США с Путиным. В крайнем случае, переговоры могли бы провести глава польского МИД Збигнев Рау и глава Госдепа Энтони Блинкен, отмечается в статье.

Ранее о готовности встретиться с президентом США заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Позже стало известно, что Вашингтон передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом, однако президенты провели телефонный разговор.

Сообщалось, что Путин и Байден в ходе встречи 16 июня в Женеве намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что глава Белого дома собирается поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.