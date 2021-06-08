Боррель надеется на единогласное принятие странами ЕС санкций против Белоруссии

Боррель выразил надежду на единогласное принятие странами ЕС санкций против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза обязаны единогласно одобрить новые санкции в отношении Белоруссии, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая в Европейском парламенте, глава европейской дипломатии заявил, что ЕС «должен ответить на их действия». По словам Борреля, санкции напрямую ударят по белорусской экономике.

Напомним, 24 мая саммит ЕС постановил ввести новые рестрикции против Белоруссии на фоне экстренной посадки рейса Raynair. Меры безопасности, принятые президентом Белоруссии, были названы "воздушным пиратством". Сам же Лукашенко отметил, что действовал в целях безопасности и сохранения жизни граждан после предупреждения Швейцарии о минировании борта.

Россия выступила против односторонних санкций в отношении Белоруссии. Сайт kp.ru писал, что Белоруссия попросила защиты России от санкций Запада.

Накануне президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета заявил о контрпродуктивности санкций против республики.