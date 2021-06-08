Президент Греции признала решающую роль России в обеспечении независимости страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Афины 24-25 марта на 200-летний юбилей начала греческой национально-освободительной революции был почетным и важным для государства. Об этом во вторник, 8 июня, заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

- Мы с радостью приняли у нас Михаила Мишустина на ужине, который я давала для лидеров, посетивших Грецию. Это был почетный и важный визит. Я убеждена, что тесные узы между Грецией и РФ в сочетании с частыми контактами на высоком уровне станут фундаментом для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в различных сферах, которые представляют общий интерес, - отметила глава государства в интервью агентству ТАСС.

Катерина Сакелларопулу подчеркнула, что отношения дружбы уже несколько веков связывают народы двух стран. Он отметила, что Греция полностью признает и чтит решающую роль России в обеспечении независимости страны в XIX веке.

Напомним, в конце марта премьер-министр России прибыл в Афины с двухдневным рабочим визитом. Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, главы правительств обсудили сотрудничество двух стран.