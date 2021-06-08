МИД РФ: Мир после пандемии не будет «глобусом НАТО»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отношения в мире после пандемии кардинально поменяются, в нем уже не найдется места однополярности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном форуме «Примаковские чтения».

По мнению замминистра иностранных дел, постпандемический мир не будет «ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС», а государства получат множество вариантов для развития. «Многоцентризм – это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений», – сказал Грушко.

Напомним, ранее замглавы российского МИД сказал, то Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения РФ по деэскалации.

Как писал сайт kp.ru, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО, заявив, что отношения двух сторон в настоящее время находятся на «низшей точке», а диалог является лучшим способом снизить напряженность. Он заявил, что в ходе переговоров стороны могли бы обменяться мнениями о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации и обсудить дальнейшую военную деятельность.