SWIFT не намерена отключать Россию от системы Фото: Shutterstock

SWIFT не собирается отключать Россию от системы. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ Роман Чернов в ходе своего выступления в российской Государственной думе.

- Россию от SWIFT отключать не собираются. Причина очень простая – это просто никому не выгодно, - сообщил Роман Чернов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Центробанк России сообщил, что пока что не видит рисков отключения государства от системы SWIFT. По словам первого замглавы регулятора Ольги Скоробогатовой, Банк РФ в настоящее время находится в прямом контакте со штаб-квартирой и офисом SWIFT, представители которых говорят, что система продолжит работать в России в штатном режиме.

Напомним, накануне в министерстве иностранных дел России сообщили, что если страну отключат от данной международной платежной системы, то РФ будет задействовать другие возможности.