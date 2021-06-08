Всемирный банк ожидает рекордный за 80 лет рост мировой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост мировой экономики в текущем 2021 году составит 5,6 процента – это наивысший показатель за последние 80 лет. Об этом во вторник, 8 июня, говорится в распространенном отчете Всемирного банка.

- Глобальный рост экономики в этом году станет рекордным после рецессии за последние 80 лет. Несмотря на это ожидается, что процесс восстановления экономической деятельности будет неравномерным. Есть значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности данного показателя, - говорится в отчете.

Рост американской экономики в текущем году, в соответствии с документом, составит 6,8 процента. Показатели роста экономики Европейского союза ожидаются на уровне в 4,2 процента. При этом специалисты Всемирного банка ожидают, что в следующем году рост мировой экономики составит 4,3 процента.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что мировая экономика в настоящее время возвращается к нормальной жизни. По словам главы государства, рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов прошлого века.