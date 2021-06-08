Аналитик объяснил, почему призывы Киева остановить «Северный поток-2» противоречат логике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление заместителя главы МИД Украины Евгения Енина. Дипломат призвал госсекретаря США Дерека Шоллю предотвратить завершение «Северного потока-2».

Аналитик назвал заявление «набором клише, домашних заготовок и тезисов, которые звучат не первый год».

- Те кто их произносят делают откровенную логическую ошибку, - отметил Юшков в беседе с RT.

С одной стороны, звучат заявления, что Украина лишится средств за транзит газа. С другой – российский газопровод «подорвет» энергетическую безопасность Европы.

- Но Европа никак не увеличит зависимость от российского газа, они будут покупать те же объемы, только по другому маршруту. А Украина до конца 2024 года будет получать деньги по транзитному договору, потому что там очень жесткое условие — «качай или плати». То есть, даже если Россия откажется качать газ через Украину, платежи все равно будут поступать. Только после окончания действия договора все закончится, - комментирует Юшков

Эксперт отметил, что завершение работа на «Северном потоке -2» - это почти свершившийся факт. Украинцам ничего не остается, как принять его. Американцы не станут портить отношения с Германией.

- Санкции не смогли повлиять на строительство. Что еще можно сделать? Ввести санкции против Германии, но США на такое не пойдет. Отношения с Европой для них более важны, по крайней мере при администрации президента США Джо Байдена, - заключил Юшков.