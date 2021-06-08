Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак». Об этом во вторник, 8 июня, сообщается на официальном сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований российского Минздрава.

- Открытое сравнительное исследование эффективности, иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» производства центра имени М.П. Чумакова РАН на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, - говорится в реестре.

Отмечается, что участие в исследовании примут 32 тысячи добровольцев. Исследования стартуют 2 июня текущего года, а закончатся 30 декабря 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, сегодня в Минздраве России сообщили, что отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», разработанный центром имени Гамалеи, направлен в первую очередь на вакцинацию молодежи, в частности студентов.