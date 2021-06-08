Суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Ратко Младичу Фото: REUTERS

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном тюремном заключении бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Заседание состоялось во вторник, 8 июня.

- Палата подтвердила вынесенный ранее приговор суда о пожизненном лишении свободы. Генерал Ратко Младич будет находиться в следственном изоляторе МОМУТ, пока не будет организован его перевод в другое государство, где он будет отбывать наказание, - говорится в решении суда.

Ратко Младич был командующим армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, его арестовали в 2011 году. В 2017 году генерала признали виновным в геноциде боснийских мусульман и нарушении законов войны и приговорили к пожизненному заключению.

В 2018 году защита генерала подали в Апелляционную палату жалобу на решение суда. Адвокаты отвергали предъявленные обвинения, требуя освобождения Младича. В течение двух лет правозащитники требовали разрешить специалистам из Центра имени Бакулева обследовать подсудимого, поскольку заявляли, что МТБЮ не дает им сведения о состоянии здоровья генерала.