МИД РФ: отношения России и Евросоюза оказались на нулевой точке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России и Европейского союза в настоящее время оказались на нулевой точке. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко в ходе беседы с журналистами по итогам сессии «Примаковских чтений».

Дипломат отметил, что здоровые отношения между российской и европейской сторонами в интересах Москвы и Брюсселя.

- Растет осознание ненормальности нынешних отношений России и Евросоюза. Если мы вспомним, что было накоплено позитивного в отношениях между нашей страной и крупным интеграционным объединением, то можно вспомнить и объем торговли, объем взаимных инвестиций. Можно вспомнить и саму архитектуру политических отношений – каждые полгода саммит РФ-ЕС. Теперь эта архитектура стала заложником политического решения Европы увязать их с выполнением минских соглашений, - заявил Александр Грушко.

По словам замглавы МИД России, стороны достигли нулевой точки отношений, которая не позволяет двигаться вперед. При этом, по мнению Грушко, нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самого Европейского союза.