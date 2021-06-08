МИД России обвинил Зеленского в саботаже минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский всеми силами саботирует выполнение минских соглашений, чтобы сохранить санкции в отношении России. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко в ходе беседы с журналистами.

- Он саботирует выполнение соглашений всеми силами. Стремясь сохранить санкции, которые были введены западом против России, - отметил дипломат.

Александр Грушко добавил, что изменение места переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которого добивается сейчас украинская сторона, никак не отразится на нежелании Киева выполнять минские соглашения.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки украинской стороны провести ревизию минских договоренностей являются неприемлемыми.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.