МИД России пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона будет жестко отвечать на любое давление со стороны западных государства, в том числе на санкции и попытки военного давления. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам сессии «Примаковских чтений».

- Если Москва продолжит сталкиваться с враждебными проявлениями, в том числе с санкциями против России, попытками военного давления, то мы, разумеется, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы, - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Александр Грушко также сообщил, что в настоящее время отношения России и Евросоюза достигли нулевой точки, которая не позволяет им двигаться дальше. При этом в российском министерстве иностранных дел отметили, что здоровые отношения между РФ и Европой в интересах как Москвы, так и Брюсселя.