Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика8 июня 2021 19:30

МИД России пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

Это касается санкций, попыток военного давления и любых враждебных проявлений
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
МИД России пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

МИД России пообещал жесткий ответ на любое давление со стороны Запада

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона будет жестко отвечать на любое давление со стороны западных государства, в том числе на санкции и попытки военного давления. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам сессии «Примаковских чтений».

- Если Москва продолжит сталкиваться с враждебными проявлениями, в том числе с санкциями против России, попытками военного давления, то мы, разумеется, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы, - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Александр Грушко также сообщил, что в настоящее время отношения России и Евросоюза достигли нулевой точки, которая не позволяет им двигаться дальше. При этом в российском министерстве иностранных дел отметили, что здоровые отношения между РФ и Европой в интересах как Москвы, так и Брюсселя.