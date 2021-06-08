Экс-президент Бразилии Лула да Силва оценил ситуацию со «Спутником V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал отказ бразильского регулятора в области здравоохранения Anvisa от использования российской вакцины «Спутник V».

Политик отметил, что страны должны максимально расширять линейку вакцин, доступных населению.

- Если бы наш президент действительно хотел помочь своему народу, он бы поговорил с президентом Путиным и создал бы двусторонний комитет с российскими и бразильскими экспертами, - отметил экс-президент в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

Он предположил, что виной всему политические разногласия, к тому же, вопрос вакцинации лежит в экономической плоскости.

- Это идеологическая война. Разумеется, Америка защищает свои интересы, Великобритания – свои. А Бразилии нужно заботиться об интересах своих граждан, а это 213 млн жителей. Нужно закупать любую вакцину, качество которой доказано, - заключил политик.