Экс-президент Бразилии Лула да Силва оценил ситуацию со «Спутником V»
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал отказ бразильского регулятора в области здравоохранения Anvisa от использования российской вакцины «Спутник V».
Политик отметил, что страны должны максимально расширять линейку вакцин, доступных населению.
- Если бы наш президент действительно хотел помочь своему народу, он бы поговорил с президентом Путиным и создал бы двусторонний комитет с российскими и бразильскими экспертами, - отметил экс-президент в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.
Он предположил, что виной всему политические разногласия, к тому же, вопрос вакцинации лежит в экономической плоскости.
- Это идеологическая война. Разумеется, Америка защищает свои интересы, Великобритания – свои. А Бразилии нужно заботиться об интересах своих граждан, а это 213 млн жителей. Нужно закупать любую вакцину, качество которой доказано, - заключил политик.