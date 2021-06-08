МИД: Россия будет удовлетворять запросы из Европы на рейсы в обход Белоруссии, но не по щелчку пальцев Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия будет удовлетворять запросы из страны Европы на изменение авиационных маршрутов в обход Белоруссии, однако это вопрос серьезных согласований. Об этом во вторник, 8 июня, в ходе беседы с журналистами в кулуарах форума «Примаковские чтения» заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

- Есть четкие процедуры, выделение дополнительных частот, так называемых «таймслотов», точек входа. Все это требует согласований с точки зрения обеспечения безопасности изменённых маршрутов. Требует времени. Россия будет удовлетворять такие запросы, но это не решается щелчком пальцев, как представляют себе наши партнеры, которые, судя по всему, не могут продумать хотя бы на два шага вперед, - заявил заместитель министра.

Александр Грушко отметил, что решение некоторых европейских компаний осуществлять рейсы в обход воздушного пространства Белоруссии создает угрозу для пассажиров таких рейсов. По словам дипломата, дело в том, что прежние маршруты уже налажены и абсолютно безопасны.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии сообщили, что власти ФРГ сейчас ведут переговоры с Россией о получении разрешений на полеты в обход Белоруссии.