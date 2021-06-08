Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной Фото: REUTERS

Французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал сегодняшний инцидент с пощечиной, которую глава государства получил от мужчины во время своего визита в департамент Дром.

Политик подчеркнул, что нельзя позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, поскольку они этого не заслуживают. Президент Франции назвал нападение на него «отдельным фактом» и призвал не преувеличивать значение данного инцидента.

- У меня нет никаких опасений по поводу данного инцидента, это просто отдельный факт. Я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Меня ничего не остановит. Не будем позволять агрессивным лицам завладеть общественными дебатами. Они этого не заслуживают, - цитирует словам Макрона издание Dauphinе.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в сети распространилось видео, на котором мужчина дает пощечину французскому президенту. Глава государства подошел к ожидавшим его жителям в одной из французских коммун и пожал одному из них руку, однако мужчина внезапно ударил Макрона по лицу. Полиция после инцидента задержала двух человек.