В бундестаге посоветовали Украине перестать жаловаться на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Украины пора перестать жаловаться Германии на действия России. Об этом во вторник, 8 июня, заявил член международного комитета бундестага по международным отношениям Вальдемар Гердт.

Парламентарий подчеркнул, что российской стороне выгодно поставлять больше газа, в том числе и через территорию Украины.

- Однако для этого необходимо создать условия для прокачки. Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, на Москву, а садиться за стол с партнерами и без присутствия Европы и Штатов, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение проблемы, - подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Вальдемар Гердт добавил, что «необходимо дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно».

Член комитета бундестага отметил также, что Германии выгодно, чтобы и «Северный поток — 2», и «украинская труба» работали на полную мощь.

Напомним, во время Петербургского международного эконмического форума российский президент Владимир Путин, комментируя слова Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину, заявил, что у РФ нет обязанности всех кормить.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сказал, что немецкая сторона с пониманием относится к нежеланию России субсидировать транзит газа через территорию Украины.