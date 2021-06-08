В Китае на заводе по производству поликремния произошел взрыв. ФОто: скрин видео

В Китае в городе Шихэцзы в результате взрыва произошел мощнейший пожар на реакторе завода по производству поликремния. Отмечается, что пожарным крайне сложно контролировать ситуацию, огонь, охвативший территорию практически вышел из-под их контроля.

Также сообщается, что пожарные запросили помощь дополнительных подразделений для тушения огня. Пока данных о пострадавших нет. Оценить масштаб разрушений и нанесенного урона окружающей среде также невозможно. Об этом ЧП сообщает TheInsiderPaper в Твиттере.

В 2020 году в Китае на востоке страны взорвалась автоцистерна. Бензовоз взрывной волной подбросило над дорогой, он пролетел около сотни метров. Камеры в машинах водителей запечатлели летящий над домами объект - это оказалась часть фургона. В результате случившегося погибли четыре человека.