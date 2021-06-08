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Экономика8 июня 2021 23:22

Курс евро опустился до отметки 88 рублей

Европейская валюта ускорила снижение цены до 0,85%
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Курс евро опустился до отметки 88 рублей

Курс евро опустился до отметки 88 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже к закрытию сессии и достигал 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 22:34 по московскому времени. К 22:51 курс евро замедлил снижение и составил 88,02 рубля.

Таким образом европейская валюта ускорила снижение своей стоимости до 0,85%. Крайний раз, когда курс евро находился на этой отметке, был зафиксирован 19 марта 2021 года.

Тем временем, цена доллара также показала снижение на 0,7%, достигая 72,2 рубля.