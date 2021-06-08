В Польше возмутились новому государственному празднику Белоруссии

В Министерстве иностранных дел Польши выразили возмущение установлением властями Белоруссии нового государственного праздника. Речь идет о Дне народного единства, который ввели в Республике в честь присоединения польских земель в 1939 году.

Как говорится в заявлении польского дипведомства, новый праздник, учрежденный в стране, теперь будут отмечать 17 сентября. До этого в пресс-службе президента Белоруссии заявили, что 17 сентября 1939 года (в тот год советские войска вошли в Западную Белоруссию, которая на тот момент находилась в составе Польши – ред.) "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".

- МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника "День народного единства" 17 сентября, - говорится в заявлении польского ведомства.