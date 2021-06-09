США призывают Германию обеспечить "целостность Украины" из-за "Северного потока- 2" Фото: REUTERS

США предстоящим началом эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" намерены от Германии шагов, которые позволили бы обеспечить "целостность Украины". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

- В перспективе <...> должна быть восстановлена целостность Украины, если этот трубопровод начнет эксплуатироваться. Потенциальна она (Украина) теряет транзитные сборы (от прокачки через ее территорию российского природного газа), если трубопровод идет в обход Украины, и с этим нужно что-то делать, заявил 8 июня Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.