Рогозин ответил Псаки цитатой из "Бриллиантовой руки" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал обещание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки изучить причины введения санкций США против предприятий российской ракетно-космической отрасли. Об этом он написал в своем посте в Телеграм-канале.

В частности Рогозин прикрепил к посту видео с отрывком из кинофильма "Бриллиантовая рука", где герой картины Геша Козодоев говорит Семёну Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".

До этого представитель американского президента Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных Соединенными Штатами санкциях против российских предприятий космической отрасли. Во время брифинга она пообещала выяснить, что по этому поводу думают в администрации главы США, и зачем эти санкции были введены. При этом Джен Псаки заявила, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества российской и американской стороны.