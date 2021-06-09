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Здоровье9 июня 2021 2:26

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей от коронавируса

В ведомстве напомнили, что прививка является одним из наиболее эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России пожилые граждане переносят вакцинацию против коронавирусной инфекции легко и без побочных эффектов из-за особенностей иммунной реакции. Об этом в среду, 9 июня, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания, в частности у людей старшего возраста, находящихся в зоне особого риска.