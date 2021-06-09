Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 4:30

Почти 50 российских вузов попали в рейтинг лучших в мире по версии QS

В лидерах по стране МГУ, СПбГУ, НГУ
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Специалисты глобального научно-исследовательского консультационного центра QS Quacquarelli Symonds составили рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 для поступления в 2022 году.

Согласно данным на официальном сайте QS, почти 50 российских вузов попали в список самых лучших и престижных. Среди них в лидерах оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова , который занял 78-е место среди более тысячи вузов-конкурсантов. Вторым лучшим российским стал Санкт-Петербургский государственный университет (242 место), а третьим – Новосибирский государственный университет (246).

Для оценки аналитики QS использует шесть показателей для составления рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.